Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Waltrop: Einbruch in Schule und schwerer Diebstahl aus Laube

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Wulfener Grundschule am "Großen Ring" ein. Hier durchwühlten sie drei Klassenräume und erbeuteten Gummibärchen, Radiergummis und Bleistifte. Sie entkamen unerkannt.

Waltrop

Zwischen Dienstag (16 Uhr) und Mittwoch (8.50 Uhr) waren Diebe auf der Elbinger Straße unterwegs. Sie brachen die Laube einer Gaststätte auf und entwendeten Computerboxen (Logitech), Servietten und eine Kühlbox mit Fleisch. Die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell