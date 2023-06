Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit auf Schulgelände - Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots)

Nach dem Vorfall auf einem Schulgelände an der Lange Straße hat die Polizei einen 14-jährigen Tatverdächtigen aus Castrop-Rauxel ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es bereits am Vortag (Montag) eine Auseinandersetzung zwischen den Beiden gegeben. Am Dienstagmittag soll dann der 14-Jährige - auf einer Grünfläche neben der Schule - auf den 16-Jährigen losgegangen sein. Der 16-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung. Mit was genau diese zugefügt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 16-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, er wurde ambulant versorgt. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung geschrieben.

