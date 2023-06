Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Raub auf Bekleidungsgeschäft

Recklinghausen (ots)

Gegen 20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann am Dienstagabend ein Bekleidungsgeschäft an der Ickerner Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er Geld von einer der anwesenden Verkäuferinnen. Die 30-jährige aus Castrop-Rauxel legte das Geld in einen weißen Beutel, den der Täter mitgerbacht hatte. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft und lief in südwestlicher Richtung davon. Sie und ihre 41-jährige Kollegin, ebenfalls aus Castrop-Rauxel, wurden im Anschluss leicht verletzt (Schock) von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: Etwa 1,80m groß, braune Augen, Bart, Tätowierung am rechten Handgelenk, schwarzer Kapuzenpulli (Kapuze über den Kopf gezogen), schwarze Jogginghose, dunkel Schuhe, schwarze FFP2 Maske, Deutsch mit Akzent Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

