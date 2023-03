Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche im Stadtgebiet von Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Seit Herbst 2022 häufen sich im Stadtgebiet von Mühlhausen die sogenannten Eigentumsdelikte. Täglich erreichen die Polizei Anzeigen über Einbrüche oder zumindest versuchte Einbrüche. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist ein Anstieg der angezeigten Straftaten in diesem Bereich zu verzeichnen. Auch wenn der oder die Täter nicht immer zum Diebstahl kommen, so wird häufig ein enormer Sachschaden verursacht.

Die Polizei in Mühlhausen, einschließlich der ortsansässigen Kriminalpolizeistation, ermitteln auf Hochtouren. Oft sind sie hierbei auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Es ist wichtig, dass sich Zeugen melden, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe von Geschäften, Firmen oder Praxen auffallen. Hierbei gewinnen auch Fotos oder Videoaufzeichnungen an Bedeutung, die für die weiteren Ermittlungen von enorm wichtig sein können. Auch Mitteilungen aus dem Gespräch heraus, in denen über geplante Einbrüche oder bereits getätigte Einbrüche berichtet wird, sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Jede noch so kleine Wahrnehmung kann als heiße Spur dienen. Nicht jeder Einbruch wird von einem Profi verübt. Oft sind es Täter, die eine günstige Gelegenheit abwarten und diese dann nutzen.

Die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen bietet nach vorherige Absprache eine persönliche Beratung zum Thema Einbruchsschutz an und gibt wertvolle Hinweise auch zur mechanischen Sicherung von Fenstern und Türen. Polizeihauptkommissar Steffen Ritschel ist unter der Telefonnummer 03631/961504 oder unter beratungsstelle.nordhausen@polizei.thueringen.de für Terminabsprachen erreichbar.

Weiterführende Hinweise sind im Internet unter www.k-einbruch.de abrufbar.

Einfache Verhaltensweisen, wie das Haustürabschließen, keinen Ersatzschlüssel unter einen Abtreter vor dem Haus ablegen, Fenster bei Abwesenheit verriegeln, Einstiegsmöglichkeiten über Mülltonnen verhindern oder Hinweise für eine Abwesenheit geben sollten selbstverständlich sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell