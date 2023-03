Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten haben den richtigen Riecher, Radfahrer nach Kontrolle in Arrestanstalt

Bleicherode (ots)

Polizisten kontrollierten am späten Montagabend in Obergebra einen 18-jährigen Radfahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl vorliegt. Außerdem hatte er geringe Mengen an Betäubungsmitteln bei sich. Da er gegenüber den Polizisten einen illegalen Anbau von Cannabispflanzen einräumte, durchsuchten diese noch am Abend die Wohnung des 18-Jährigen im Landkreis Nordhausen. Dort fanden sie tatsächlich Cannabispflanzen, verschiedenes Diebesgut und Pyrotechnik. Nun müssen die Ermittler die sichergestellten Gegenstände verschiedenen, noch nichtaufgeklärten Einbrüchen oder Diebstählen, zuordnen. Der junge Mann kam in die Jugendarrestanstalt, wo er eine Strafe wegen verschiedener Drogendelikte absitzen muss.

