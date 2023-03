LPI-NDH: Dieb schlägt in Mittagspause zu

Nordhausen (ots) - Ersten Ermittlungen zu Folge könnte eine Spinne einen Verkehrsunfall mit Personenschaden ausgelöst haben. So soll bei einer Unfallbeteiligten der Achtbeiner über den Arm gelaufen sein, sodass die Fahrerin in Panik geriet. Aufgrund dessen kam diese in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Rückfragen bitte an: ...

