Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit schwerverletzter Person

Windeberg (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Windeberg und Menterode zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei stießen ein Audi und ein Fiat Kleintransporter zusammen. In der Folge des Unfalls verletzte sich ein Insasse schwer und musste zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Unfallstelle kamen Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell