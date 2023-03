LPI-NDH: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Mühlhausen (ots) - Weil er zweimal eine rote Ampel missachtete, kontrollierten am Montagmorgen Polizisten in der Brunnenstraße einen Radfahrer. Dabei musste der 40-Jährige auch Pusten. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr