POL-RBK: Bergisch Gladbach - Firmenwagen nach Einbruch in Pflegedienst entwendet

Overath (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (25.01.) alarmierte ein Overather die Polizei, nachdem ein unbekannter Täter versucht hatte, in seine Erdgeschosswohnung in der Neuenhauser Straße einzubrechen. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Einbrecher durch die Polizei gefasst werden. Gegen 02:10 Uhr wurde der Overather durch ein lautes Geräusch in seiner Wohnung ...

