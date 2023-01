Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Täter nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen

Overath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25.01.) alarmierte ein Overather die Polizei, nachdem ein unbekannter Täter versucht hatte, in seine Erdgeschosswohnung in der Neuenhauser Straße einzubrechen. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Einbrecher durch die Polizei gefasst werden.

Gegen 02:10 Uhr wurde der Overather durch ein lautes Geräusch in seiner Wohnung geweckt. Als er nachsah, konnte er eine männliche Person an der Terrassentüre ausmachen, die offenbar durch ihn gestört wurde und wegrannte. Die Polizei stellte bei Eintreffen mehrere Hebelmarken an der Terrassentüre fest. Zur Aufnahme der Spuren wurde der zentrale Erkennungsdienst verständigt.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung wurde eine verdächtige Person, ein 23-jähriger Overather, in der Nähe des Tatortes angetroffen. Der Beschuldigte räumte die Tat ein und wurde der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 23-Jährige die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls zu. (st)

