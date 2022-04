LPI-J: Mit Drogen im Blut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Scheinbar Geld sparen wollte am Sonntagabend ein 23-Jähriger in Kahla. Der junge Mann besuchte mit seinem Pkw die Tankstelle Am Haarweg und befüllte den Tank seines Fahrzeuges. Doch anstatt zu bezahlen, setzte sich der 23-Jährige gleich wieder in seinen VW und fuhr schnurstracks davon. Wie sich herausstellte, hatte er sogar noch abgemeldete Kennzeichen angebracht, damit dem Betrüger niemand auf die Schliche kommt. Doch der Plan ging nicht ...

mehr