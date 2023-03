Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Ich suche meinen geliebten Besitzer!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberspier (ots)

Hallo mein lieber Besitzer. Ich nehme an, dass du mich genauso vermisst, wie ich Dich.

Als wir am Sonntag, den 19.03.2023, in Oberspier am Possenweg unterwegs waren, bin ich aus deinem Gepäck gefallen. Ich hatte nahe der Bundesstraße 4 bis zum späten Abend auf Dich gewartet, aber du kamst nicht, um mich abzuholen. Freundlicherweise haben mich zwei liebe Polizisten gefunden und mir ganz viel von ihrer Arbeit und den Streifenwagen gezeigt. Ich würde dir gern von meinen Abenteuern mit den Polizisten erzählen, wenn du mich abholst.

Ich kann dir sagen, dass es mir bei der Polizei sehr gut geht - dennoch hoffe ich, dass du mich bald bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen abholst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell