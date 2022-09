Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Mehrere Einbrüche in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gleich zweimal brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag bei Firmen in Oberderdingen ein. Dabei konnten sie zwar nur geringe Beute machen, richteten mit ihren Taten jedoch kostspielige Sachschäden an den Gebäuden an.

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend gegen 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen um 07.30 Uhr hebelten die Diebe die Eingangstür einer Firma in der Straße An der Hessel auf. Im Inneren angekommen durchsuchten sie die Büroräume und brachen einen Aktenschrank sowie eine Geldkassette auf. Dabei erbeuteten sie einen geringen Geldbetrag und verursachten einen Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Im Lauf derselben Nacht kletterten ebenfalls unbekannte Täter vermutlich auf das Dach eines weiteren Firmengebäudes in der Hagenfeldstraße und stiegen durch ein Dachfenster ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sie dort keine Beute und verließen wenig später das Gebäude wieder auf gleichem Weg. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Durch die räumliche Nähe der beiden Tatorte ist nicht auszuschließen, dass beide Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden. Der Polizeiposten Oberderdingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

