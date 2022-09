Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Fahrer war am Donnerstagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der Auffahrt zur Landesstraße 605 im Bereich der Pulverhausstraße in Richtung Ettlingen verwickelt. Offenbar streifte der Mercedes einen Volvo und verursachte Sachschaden. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Beide Fahrzeuge bewegten sich von der Südtangente auf die L605 in Richtung Ettlingen. Der geschädigte Volvofahrer nutzte nach eigenen Angaben die Auffahrt zur L 605 als ein Mercedes sein Fahrzeug noch auf der Auffahrt streifte und anschließend weiterfuhr. In der Folge verließ der Mercedes die L605 an der Ausfahrt Oberreut. Vermutlich handelte es sich um ein silbernes Fahrzeug, eventuell einen Mercedes mit Fließheck. Der Pkw hatte wohl eine Calwer Zulassung.

Zu diesem Unfallgeschehen sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich gerne mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell