POL-KA: (KA) Bretten -Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Bretten wurde am Donnerstagabend durch einen Brand so stark beschädigt, dass es vorerst nicht bewohnbar ist.

Die 19 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich nach Ausbruch des Brandes gegen 20.15 Uhr ins Freie retten und blieben nach dem derzeitigen Sachstand offenbar unverletzt. Feuerwehren aus Bretten und Knittlingen waren mit über 80 Feuerwehrangehörigen und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Der Dachstuhl sowie zwei Stockwerke brannten komplett aus. Bedienstete der Stadt Bretten organisierten die Unterbringung der Bewohner. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 02.00 Uhr an. Die Wilhelmstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach den ersten Schätzungen dürfte der Schaden auf bei mehreren 100.000 Euro zu beziffern sein.

