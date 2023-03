Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Denkmal beschmiert

Sondershausen (ots)

Unbekannte beschmierten am zurückliegenden Wochenende das Kriegerdenkmal am Sondershäuser Schloss. Mit einem orangefarbenen Stift brachten der oder die Unbekannten verschiedene Zahlenkombinationen und Schriftzüge, darunter Fuck Cops und ACAB an. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

