Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchte ein 16-Jähriger in eine Tankstelle an der Barkhausstraße einzubrechen. Um 00.45 Uhr versuchte er zunächst die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Hammer einzuschlagen - was ihm nicht gelangt. Dann nahm er einen Gullideckel, wurde dabei aber von einem Zeugen gesehen und angesprochen. Er rannte sofort davon. Ein weiterer Zeuge hielt den 16-Jährigen aus Witten dann jedoch kurze Zeit später an und hielt bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde mit zur Wache genommen. Dort schrieben die Beamten eine Anzeige und stellten seine Tasche, in der sich u.a. unterschiedliche Werkzeuge und Handschuhe befanden, sicher. Neben der Anzeige wegen des versuchten, schweren Diebstahls erhielt er noch eine wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - weil er den Gullideckel entfernt und damit eine Gefahrenstelle geschaffen hatte.

