Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (181/2023) Schwerer Verkehrsunfall bei Walkenried - Radfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt, Ermittlungen dauern an, Polizei sucht nach Unfallzeugen

Göttingen (ots)

Walkenried, Wiedaer Straße (L 601), Höhe Einmündung Nordhäuser Straße Donnerstag, 06. April 2023, gegen 16.50 Uhr

WALKENRIED (as) - Auf der Wiedaer Straße bei Walkenried (Landkreis Göttingen) ist bereits Anfang April (06.04.23) ein Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst worden. Der 50-Jährige aus dem Raum Nordhausen wurde dabei schwer verletzt, die 86 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nordhausen gebracht. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen befuhr die 86-Jährige aus dem Landkreis Göttingen die L 601 von Wieda kommend in Richtung Walkenried. In Höhe der Einmündung zur Nordhäuser Straße näherte sie sich in ihrem Mitsubishi dem auf seinem Pedelec in gleicher Richtung fahrenden 50-Jährigen. Als die Frau im Begriff war den Radfahrer am rechten Fahrbahnrand zu überholen, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec. Der 50-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Während die 86-Jährige nach kurzer Untersuchung durch den Rettungsdienst wieder vor Ort entlassen werden konnte, wurde für den 50-Jährigen ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle nachgefordert, der den Mann in eine Nordhäuser Klink flog. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 601 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Polizei in Bad Lauterberg sucht nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter Telefon 05524/963-0 zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell