Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (179/2023) Geparkter VW Lupo bei Unfallflucht in Walkenried beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

WALKENRIED (as) - Vermutlich beim Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer in Walkenried (Landkreis Göttingen) in der Straße "Am Kurpark" einen unmittelbar vor der Kirche geparkten schwarzen VW Lupo an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte vergangenen Monats am 16.03.2023.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Ermittler sicherten an dem, aus der Verankerung gerissenen, rechten Außenspiegel des Lupo einen roten Farbabrieb, so dass es sich bei dem Unfallverursacher mutmaßlich um ein rotes Fahrzeug gehandelt hat.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden am VW auf etwa 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 oder bei der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 zu melden.

