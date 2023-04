Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (176/2023) Ermittler beschlagnahmen hochwertige Pedelec-Einzelteile im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in einer Göttinger Wohnung - Eigentümer gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtgebiet

Ende Februar 2023

GÖTTINGEN (as) - Bereits Ende Februar dieses Jahrs stießen Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Göttingen im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen auf mutmaßlich ein in seine Einzelteile zerlegtes Pedelec der Marke Husqvarna, Modell HC 8. Die Teile wurden "versandbereit" in der Göttinger Wohnung eines 52-jährigen Tatverdächtigen gelagert. Da aufgrund der Gesamtumstände von einem bislang nicht angezeigten Diebstahl ausgegangen werden musste, wurden die Teile beschlagnahmt.

Ein Abgleich mit vorliegenden Anzeigen zu Fahrraddiebstählen in Stadt und Landkreis Göttingen führte bislang nicht zum Ergebnis. Daher wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit und fragen: Wer erkennt die abgelichteten Einzelteile wieder? Wer kann nähere Auskünfte zu deren Herkunft geben?

Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

