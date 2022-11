POL-FR: Weil am Rhein: Das Informationsfahrzeug des LKA Baden-Württemberg kommt am Dienstag, 22.11.22, auf den Rathausplatz nach Weil am Rhein!

Freiburg (ots) - Mit seinem Ford befuhr am Sonntag, 20.11.2022 gegen 18.00 Uhr ein 29 Jahre alter Mann die B 518 von Wehr kommend in Richtung Schopfheim. In Höhe Hasel kam er aus unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen herausstehenden Baumstumpf. Das Auto hob daraufhin von der Wiese ab und landete zwei Meter ...

