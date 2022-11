Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Auto kommt von Straße ab und landet auf dem Dach - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Ford befuhr am Sonntag, 20.11.2022 gegen 18.00 Uhr ein 29 Jahre alter Mann die B 518 von Wehr kommend in Richtung Schopfheim. In Höhe Hasel kam er aus unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen herausstehenden Baumstumpf. Das Auto hob daraufhin von der Wiese ab und landete zwei Meter tiefer, auf einer weiteren Wiese auf dem Fahrzeugdach. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht am Kopf verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

