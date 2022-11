POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Einsatz von Bergwacht, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und Polizei wegen schwer verletzter Reiterin

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 20.11.2022, wurde ein mutmaßlicher Randalierer in Waldshut-Tiengen in Gewahrsam genommen. Der 29-jährige war gegen 03:00 Uhr in einer Gruppe in der Innenstadt von Waldshut unterwegs und Bediensteten des Kommunalen Ordnungsdienstes aufgefallen, wie er einen Mülleimer umgerissen und eine Warnbake umschmissen haben soll. ...

mehr