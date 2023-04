Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (177/2023) Vollsperrung der B3 bei Bovenden nach Frontalkollision zweier Pkw - zwei Frauen schwer verletzt. Abschlussmeldung

Göttingen (ots)

Bovenden, B3, kurz hinter dem Bovender Tunnel Donnerstag, 13. April 2023, gegen 14.10 Uhr

BOVENDEN (as) - Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt zwei beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstagmittag (13.04.23, siehe unsere Meldung 174/2023, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5485348) auf der B3 bei Bovenden (Landkreis Göttingen) zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Die B3 war in beide Richtungen mehrere Stunden voll gesperrt. Es bildete sich zeitweise ein größerer Rückstau auf der Umleitungsstrecke.

Nach ersten vorliegenden Informationen befuhr eine 57 Jahre Frau aus dem Landkreis Göttingen gegen 14.10 Uhr die B3 von Göttingen kommend in Richtung Nörten-Hardenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau kurz hinter dem Bovender Tunnel mit ihrem Hyundai Tucson von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Kia Xceed einer 53-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen frontal zusammen.

Ein hinter dem Kia fahrender 55-Jähriger aus dem Raum Northeim kann kam mit seinem Fiat Ducato nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte gleichfalls mit dem entgegenschleudernden Hyundai. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.

Während die beiden Frauen in Folge der Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt wurden, blieb der 55-Jährige unverletzt. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, die Frauen mit hydraulischem Rettungsgerät aus ihren Fahrzeugen zu befreien und übergab sie dem Rettungsdienst. An der Unfallstelle waren zwei Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber, mehrere Krankenwagen sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Lenglern und Bovenden im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und anschließenden Unfallaufnahme musste die B3 für die Dauer von zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Hierbei kam es zeitweise zu einer Überlastung der Umleitungsstrecken.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell