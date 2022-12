Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistationen Bad Hersfeld und Fulda

Bad Hersfeld - Von Dienstag, den 20.12.22, 17 Uhr, bis Freitag, 23.12.2022, 14 Uhr, parkte eine 30jährige Bad Hersfelderin ihren weißen PKW Skoda Octavia auf Höhe der Meisebacher Straße 24 am rechten Fahrbahnrand. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher den PKW Skoda im vorderen linken Bereich, sowie am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

"Verkehrsunfall mit Personenschaden an der BAB 66, Autobahnabfahrt Neuhof - Süd | Einmündung in die Landstraße L3206"

Am Heiligenabend, Samstag (24.12.2022), kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Zuständigkeitsbereich des Polizeiposten Neuhof. Der 71-jährige Fahrer eine Mercedes - wohnhaft in der Gemeinde Neuhof - hatte die BAB 66 an der Anschlussstelle Neuhof - Süd aus Fahrtrichtung Frankfurt kommend verlassen. An der Einmündung zur Landstraße L3206 beabsichtigte er in Richtung Neuhof nach links einzubiegen. Hierbei wurde ein 22-jähriger Kia Fahrer aus der Gemeinde Kalbach übersehen, der die Landstraße aus Kalbach kommend in Richtung Neuhof befuhr. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge; hierbei wurde die 71-jährige Beifahrerin des Mercedes vorübergehend im demolierten Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber durch Kräfte der Feuerwehr Neuhof aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle beteiligten Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben drei Rettungswagen waren die Feuerwehr Neuhof und die Polizei vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000,00 EUR geschätzt.

