Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (178/2023) Unbekannte stehlen Verkehrszeichen auf der B243 bei Bad Sachsa - nur wenige Meter vor einem Blitzeranhänger des Landkreis Göttingen. Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, B243, kurz vor der Ausfahrt Bad Sachsa Zeitraum zwischen Freitag, 07. April bis Sonntag 09. April 2023

BAD LAUTERBERG (as) - Auf der B247 in Höhe der Abfahrt Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist in der vergangenen Woche mutmaßlich zwischen Freitagabend (07.04.23) und Sonntagmittag (09.04.23) ein Verkehrszeichen (VZ 274_70) der dortigen "Tempo-70-Zone" gestohlen worden.

Unbekannte Diebe demontierten augenscheinlich mit einem geeigneten Werkzeug das runde Verkehrszeichen rechtsseitig der Fahrbahn in Fahrtrichtung Thüringen und ließen die leere Einlassung zurück. Sie entkamen unerkannt. Das parallel aufgestellte Zeichen linksseitig der Fahrbahn blieb unterdessen unberührt.

Nur wenige Meter hinter der damit halbseitig fehlenden Beschilderung stellte der Landkreis Göttingen einige Tage zuvor einen sogenannten Enforcement-Trailer auf. Hierbei handelt es sich um ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät, das wie ein Anhänger bewegt und über mehrere Tage am Straßenrand aufgestellt werden kann. Ob und wie viele Verkehrsteilnehmende während der fehlerhaften Beschilderung durch den "Blitzer" erfasst wurden, steht aktuell noch nicht fest.

"Die Bußgeldstelle des Landkreises Göttingen ist über den Sachverhalt unterrichtet und wird nach jetzigem Kenntnisstand die in der Zeit vom 07.04.2023, 18.00 Uhr bis 09.04.2023, 16:23 Uhr an der B 243 (Anschlussstelle Bad Sachsa) generierten Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht verfolgen", so Thomas Schrader von der zentralen Bußgeldstelle beim Landkreis Göttingen.

Die Ermittler des Polizeikommissariats Bad Lauterberg haben ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet und bitten um Hinweise über verdächtige Beobachtungen oder den Verbleib des Verkehrszeichens unter Telefon 05524/9630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell