Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall in Siegburg/Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (23. Februar) kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bonn mit seinem Pkw aus Siegburg kommend die Bonner Straße. An der Anschlussstelle Sankt Augustin wollte der Bonner mit seinem Renault auf die BAB 560 in Richtung Bonn auffahren. Dabei übersah der Autofahrer offenbar einen 25-Jährigen aus Siegburg, der die Bonner Straße in gleicher Richtung auf dem dortigen kombinierten Geh-/Radweg befuhr. An der Stelle, wo der Geh-/Radweg die Fahrbahn kreuzt, prallte der Radfahrer gegen die Beifahrertür des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. An der Unfallstelle werden Kraftfahrzeugführer durch ein entsprechendes Verkehrszeichen und eine Ampel mit gelbem Warnblinklicht auf kreuzende Radfahrer hingewiesen. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand geringer Sachschaden durch Kratzer an der Beifahrertür. An dem Fahrrad konnten keine offensichtlichen Schäden festgestellt werden. Die Polizei sicherte vor Ort die Unfallspuren und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell