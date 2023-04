Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (180/2023) 1.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Steina - Grauer Ford S-Max mutmaßlich beim Wiedereinscheren beschädigt, Verursacher abgehauen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, OT Steina, An der Waldpromenade Zeitraum zwischen Freitag, 07. April 2023, 16.00 Uhr bis Samstag, 07. April 2023, 10.55 Uhr

BAD SACHSA (as) - Im Bad Sachsaer Ortsteil Steina (Landkreis Göttingen) ist an einem in der "An der Waldpromenade" geparkten grauen Ford S-Max bei einer Unfallflucht ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro entstanden.

Der Vorfall geschah bereits im Zeitraum zwischen dem 07. auf den 08.04.2023 am Fahrbahnrand in der kleinen Sackgasse. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrzeugschäden Folge eines Wiedereinscherens unmittelbar vor dem beschädigten Ford sind. Hierbei wurde der vordere linke Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen. Der Verursacher ist bislang unbekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Sachsa, Telefon 05523/95279-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell