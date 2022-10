Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 13.10.2022

Einbruch

In der Zeit vom 26.09.2022, ca. 06:00 Uhr, bis zum 11.10.2022, ca. 09:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Lautenthaler Straße in Seesen ein. In dem Gebäude wurden mehrere Metallheizkörper und Kupferkabel demontiert und anschließend entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 4000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Katalysatorendiebstahl

In der Zeit vom 11.10.2022, ca. 05:00 Uhr, bis zum 12.10.2022, ca. 17:00 Uhr, wurde von einem PKW Volvo gewaltsam der Katalysator entwendet. Der Volvo war in der Nähe des Bahnhofs Seesen geparkt. Durch die Tat entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 1100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

