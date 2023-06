Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seniorin fällt auf Betrügerinnen rein

Recklinghausen (ots)

Eine 88-jährige Recklinghäuserin ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Sie fiel am Freitag auf zwei Frauen herein, der Fall selbst wurde erst heute der Polizei gemeldet. Der Seniorin wurde Schmuck gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Weg zum Nordfriedhof am Börster Weg. Dabei sei sie von einer Frau - aus einem Auto heraus - angesprochen worden. Anschließend ging sie nach Hause. Gegen 19.45 Uhr klingelte es bei der Seniorin, vor der Tür standen zwei Frauen. Eine davon bat darum, mal die Toilette benutzen zu dürfen, was die Seniorin auch erlaubte. Währenddessen unterhielt sich die andere Frau mit der 88-Jährigen. Danach gingen die Frauen wieder. Wenig später bemerkte die Recklinghäuserin, dass Schmuck und eine Uhr fehlten. Die beiden unbekannten Frauen wurden wie folgt beschrieben: 1) Etwa 60 Jahre alt, ca. 1,65m groß, normale Statur 2) Etwa 30 Jahre alt, ca. 1,65m groß, übergewichtig Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Betrugsfall bzw. den gesuchten Frauen machen können. Angaben nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Betrüger versuchen mit den verschiedensten Maschen an Geld oder Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Wie Sie sich vor solchen Taten bzw. Tätern schützen können, lesen Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

