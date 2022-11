Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Sanitätshaus in Schortens

Schortens (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen Uhr drangen zurzeit unbekannte Täter in ein Sanitätshaus in der Oldenburger Straße in Schortens ein. Hier kam es zum Diebstahl von Bargeld und diversen Gegenständen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schortens, Tel: 04461-984930, in Verbindung zu setzten.

