POL-WHV: Vorsicht! Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Varel (ots) - In der Zeit von Sonnabend, ca. 19:00 Uhr, auf Sonntag, ca. 09:00 Uhr, kam es in Varel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer prallte gegen einen gemauerten Poller einer Grundstücksauffahrt in der Straße In de Brök, sodass dieser stark beschädigt wurde. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass auch das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt worden ist. ...

