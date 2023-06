POL-RE: Dorsten: Drei Polizeibeamte bei Unfall mit Einsatzwagen verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Stadtgarten wurde am Montagabend eine Frau erwischt, die sich gerade in ein fremdes Fahrzeug hineinbeugte - offensichtlich, um es zu durchsuchen. Der Eigentümer des Autos hatte die Frau gegen 19.40 Uhr selbst bemerkt, ging sofort zu dem Auto und stellte die Unbekannte zur Rede. Die Tatverdächtige - eine 33-Jährige aus Waltrop - wehrte sich und versuchte zu flüchten. Der Zeuge wurde dabei ...

