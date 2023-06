Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 14-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Feldstraße, etwa in Höhe der Westerholter Straße, kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit vier Beteiligten und einem leicht verletzten Jungen.

Eine 58-jährige Hertenerin bog um 16 Uhr mit ihrem Auto von einem Tankstellengelände auf die Feldstraße ab und kollidierte dabei mit einem 12-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Herten. Der Junge war auf dem westlichen Geh- und Radweg in Richtung Herten Mitte unterwegs. Er blieb unverletzt. Zeitgleich fuhren zwei Hertener Jungen (14, 15) auf einem E-Scooter in gleicher Richtung. Der 15-Jährige Fahrer wich dem Auto noch nach links aus, kam dabei aber zu Fall. Er selbst blieb unverletzt, sein Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen.

