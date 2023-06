POL-RE: Gladbeck: Hoher Schaden und zwei Leichtverletzt bei Unfall auf B224

Recklinghausen (ots) - Bottrop Mit Bargeld als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Adolf-Kolping-Straße. Der Einbruch passierte am Samstagnachmittag. Die Täter durchsuchten die Schränke und Schubladen nach Beute, nachdem sie die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten. Am frühen Montagmorgen (gegen 01:20 Uhr) ...

