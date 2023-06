Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Bargeld als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Adolf-Kolping-Straße. Der Einbruch passierte am Samstagnachmittag. Die Täter durchsuchten die Schränke und Schubladen nach Beute, nachdem sie die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten.

Am frühen Montagmorgen (gegen 01:20 Uhr) brach ein unbekannter Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in eine Doppelhaushälfte am Kirchhellener Ring ein. Aus dem Erdgeschoss nahm er Bargeld, ein Handy, ein Samsung-Tablet, und USB Sticks mit. Während des Einbruchs schliefen die Bewohner im Haus. Der Täter konnte durch Kameras aufgezeichnet werden. Personenbeschreibung: männlich, 20-30 Jahre alt, Hose mit aufgenähten Seitentaschen, Kapuzenpulli, Cappy, Schuhe mit Reflektoren

Recklinghausen

Unbekannte Täter gelangten jeweils über den Garten an drei Wohnhäuser am Mulvanyring. In der Nacht zu Samstag wurde in zwei Fällen die Terrassentür, im dritten Fall ein Küchenfenster gewaltsam geöffnet. Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck mit. Die Bewohner schliefen während der Einbrüche im Obergeschoss. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Friedrich-List-Weg ein. Hier gelangten die Einbrecher über die Haustür in die Wohnräume. Sie durchsuchten das Erdgeschoss nach Beute und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

