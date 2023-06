POL-RE: Bottrop: Notärztin bei Einsatz verletzt

Recklinghausen (ots) - Am 03.06.2023 fand in Recklinghausen der Christopher-Street-Day (CSD) statt. Teil des CSD war ein Aufzug, der als Versammlung angemeldet war. In dem Aufzug waren Menschen zu Fuß und mit Motorrädern ab 12:40 h unterwegs. Sie starteten am ZOB und zogen über den Wall bis zum Palais Vest, wo ab 14:00 h eine Abschlussveranstaltung bis etwa 19:00 h stattfand. Nachdem Vorwürfe gegen die Polizei erhoben ...

mehr