Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach versuchtem Kupferdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen der Recklinghäuser Polizei nahmen in der Nacht zu Montag drei Verdächtige fest, die ihm Verdacht stehen einen schweren Bandendiebstahl begangen zu haben.

Ein Zeuge informierte gegen 02.30 Uhr die Polizei, als er verdächtige Geräusche von einem Gelände an der Hellbachstraße vernahm. Er vermutete zunächst einen Einbruch in die Vestarena. Bei der Nachschau der Polizei stellte sich jedoch heraus, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände einer angrenzenden Firma aufhielten. Als sie die Polizei bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Die Kollegen fahndeten sofort nach den Flüchtigen und konnten drei Verdächtige in der näheren Umgebung, dabei auch in einem angrenzenden Gebüsch hockend, vorläufig festnehmen. Bei den Verdächtigen, es handelt sich um drei Männer aus dem Bereich Aachen (33, 45, 48). Bei ihnen fanden die Kolleginnen und Kollegen u.a. eine Kopflampe und Arbeitshandschuhe auf, die, sowie ein in der Nähe abgestellter Kastenwagen, sichergesellt wurden. Bei einer Nachschau auf dem betroffenen Firmengelände stellte sich heraus, dass die Täter mehrere abgetrennte Kupferkabel hinter einem Zaun, augenscheinlich zum Abtransport, bereit gelegt hatten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

