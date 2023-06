POL-RE: Gladbeck: Parfüm gestohlen - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots) - Die Polizei wurde am späten Sonntagnachmittag zum Verkehrsübungsplatz an der Straße Berghaltern gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dort gegen 17.20 Uhr ein Autofahrer aus Haltern am See zwei Motorradfahrer touchiert. Einer davon, ein 29-Jähriger aus Gelsenkirchen, wurde leicht verletzt. Außerdem soll es zwischen den Motorradfahrern ...

mehr