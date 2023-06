Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Polizeieinsatz am Verkehrsübungsplatz

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Sonntagnachmittag zum Verkehrsübungsplatz an der Straße Berghaltern gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dort gegen 17.20 Uhr ein Autofahrer aus Haltern am See zwei Motorradfahrer touchiert. Einer davon, ein 29-Jähriger aus Gelsenkirchen, wurde leicht verletzt. Außerdem soll es zwischen den Motorradfahrern und dem Autofahrer zum Streit gekommen sein. Wie sich herausstellte, saß offenbar ein 17-Jähriger am Steuer des Autos. Er soll nach dem Unfall auch kurz geflüchtet sein. Der 17-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Auto nicht versichert. An mindestens zwei Motorrädern entstand Sachschaden. Die genaue Höhe ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

