POL-RE: Recklinghausen: Betrüger mixen Betrugsmaschen und erbeuten erneut Geld

Recklinghausen (ots)

Betrüger brachten einen älteren Recklinghäuser im Verlaufe des letzten Monats um seine Ersparnisse. Sie kontaktierten den Mann mehrere Male via Telefon und besuchten ihn auch persönlich. Zunächst gaben sie vor, er habe bei einem Gewinnspiel gewonnen, müsse aber zuvor Geld überweisen. Einige Tage später rief auch noch ein falscher Polizeibeamter bei ihm an und brachte ihn dazu, seine Ersparnisse an einen Geldabholer zu übergeben. Als der Recklinghäuser anschließend noch einmal einen Anruf mit Verweis auf einen angeblichen Gewinn erhielt, vertraute er sich seiner Familie an. Diese deckte den Betrug auf. Er zeigte das Geschehen bei der Polizei an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die einen verdächtigen Mann mit folgender Beschreibung auf der Margeretenstraße gesehen haben könnten: etwa 30 Jahre alt, schlank, groß, ohne Bart. Der Mann war etwa um den 17.05. herum auf der Margaretenstraße unterwegs. Er kann alleine unterwegs oder in Belgeitung gewesen sein.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf unserer Internetseite erfahren Sie, wie sich und Ihre Verwandten/Bekannten/Freunde besser vor Betrügern schützen können: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Weitere Tipps finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

