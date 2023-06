Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 17-Jähriger auf Parkplatz bedroht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Freizeitparks Am Dornbusch hat es am Sonntagmittag einen Raub gegeben. Ein 17-Jähriger aus Gelsenkirchen, der auf dem Parkplatz Dienst hatte, wurde gegen 12.40 Uhr von einem Unbekannten bedroht. Nach Angaben des Jugendlichen habe der Täter ein Messer vorgezeigt und die Bauchtasche verlangt, in der Parkplatz-Einnahmen waren. Zusätzlich sei er vom Täter festgehalten worden. Der 17-Jährige konnte sich losreißen und lief weg. Wenige Minuten später bemerkte er, dass der Täter sein Funkgerät gestohlen hatte. Er soll Richtung "Movie Park" geflüchtet sein. Die Bautasche - oder deren Inhalt - wurden nicht erbeutet. Der 17-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall selbst mitbekommen haben oder Angaben zum Tatverdächtigen geben können. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80m bis 1,85m groß, normale Statur, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Jogginghose, schwarzes "Bandana", das über Mund und Nase gezogen war, schwarze Basecap. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell