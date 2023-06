Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bedrohungslage: Größerer Polizeieinsatz in Grullbad

Recklinghausen (ots)

Am Freitag kam es zur Mittagszeit zu einem größeren Polizeieinsatz in Recklinghausen-Grullbad. Die Polizei war unterstützend zu einem Einsatz des Jugendamtes hinzugerufen worden. Ein 42-jähriger Recklinghäuser drohte, sich selbst und auch weiteren Familienangehörigen, die sich in der Wohnung befanden, etwas anzutun. Durch Spezialkräfte konnte der Recklinghäuser gegen 17:45 h unverletzt festgenommen werden. Eine in der Wohnung befindliche Frau und ein Säugling blieben ebenfalls unverletzt. Weitere Maßnahmen werden jetzt geprüft, die Ermittlungen dauern an.

