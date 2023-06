Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verdächtiger nach Einbruch beobachtet

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße An der Berufsschule wurde in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 3.40 Uhr in der Nacht auf Freitag ein lautes Geräusch gehört. Gegen 4.10 Uhr bemerkte er dann einen Verdächtigen, der über den Garagenhof flüchtete. Beschreibung des Unbekannten: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre, ca. 1,80m groß, schlank, 7-Tage Bart, bekleidet mit Cappy, dunkler Jacke und einer 3/4 Hose. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus der Wohnung im Obergeschoss ein Laptop und (hochwertiges) Besteck gestohlen. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

