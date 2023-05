Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch im Naherholungsgebiet

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (19. Mai), 22.30 Uhr, und Samstagmorgen (20. Mai), 10.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu zwei im Naherholungsgebiet befindlichen Imbisswagen und entwenden nach ersten Erkenntnissen mehrere Kellner-Tabletts, Tretboot-Chips sowie ein Tretboot vom dortigen Verleih. Am 19. Mai wurde gegen 22.30 Uhr eine größere feiernde Personengruppe von zwei Sicherheitsmitarbeitern im Bereich des Tatorts angetroffen und aus dem Park verwiesen. Ob die Feiernden später zurückkamen und als Täter für den Einbruch in Betracht kommen, versucht nun die Kriminalpolizei zu klären, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, die zum in Rede stehenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

