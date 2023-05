Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Absperrmaterial entwendet

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Eine Anwohnerin beobachtete am 19. Mai (Freitag) gegen 23.10 Uhr, wie zwei unbekannte Täter im Bereich Haihover Straße / Holzmarkt Absperrmaterial entwendeten und sich mit diesem, bestehend aus einer Warnbake und zwei Nissenleuchten, über einen Großraumparkplatz in Richtung Herzog-Wilhelm-Straße entfernten. Einer der Diebe trug einen schwarzen Jogginganzug, war kräftig und hatte kurze dunkle Haare. Sein Begleiter war schlank, hatte ebenfalls kurze dunkle Haare und trug ein weißes T-Shirt mit roten Ärmeln sowie eine dunkle Hose. Zeugen, die zum in Rede stehenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell