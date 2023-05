Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Hückelhoven-Doveren, - Diebstahl von motorisierten Zweirädern Am 20.05.2023 gegen 05:40 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass sein Kleinkraftrad entwendet wurde. Das Kleinkraftrad stand in einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Am Kaiserstein". Am Vormittag wurden Teile des Kleinkraftrads in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

