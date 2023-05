Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 140/2023 vom 21.05.2023

Straftaten

Hückelhoven-Doveren, - Diebstahl von motorisierten Zweirädern

Am 20.05.2023 gegen 05:40 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass sein Kleinkraftrad entwendet wurde. Das Kleinkraftrad stand in einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Am Kaiserstein". Am Vormittag wurden Teile des Kleinkraftrads in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle

Übach-Palenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 20.05.2023 gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger aus Geilenkirchen mit einem E-Scooter die Wirichstraße in Richtung Dammstraße. An der Einmündung stieß er mit dem Pkw eines 25-jährigen aus Übach-Palenberg zusammen, der die Dammstraße in Richtung Übach-Palenberg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt. Da an der Unfallstelle Hinweise auf Drogenkonsum vorlagen, wurde dem E-Scooterfahrer eine Blutprobe entnommen. Die Überprüfung des E-Scooters ergab, dass dieser nicht versichert ist und gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

