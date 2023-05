POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 21. Kalenderwoche

Wassenberg-Effeld (ots) - Diebe stahlen in der Bruchstraße von einem Parkplatz am Effelder Waldsee ein Leichtkraftrad der Marke KTM, an dem ein Düsseldorfer Kennzeichen (D-) angebracht war. Die Tatzeit lag am Donnerstagnachmittag (18. Mai) zwischen 14.50 Uhr und 17.10 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr