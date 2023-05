POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Wegberg (ots) - Donnerstagabend (18. Mai) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 23.30 Uhr über einen Kellerbrand an der Immanuel-Kant-Straße informiert. In einem Mehrfamilienhaus war aus bislang ungeklärter Ursache ein Kellerabteil in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein 50 Jahre alter Anwohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die ...

